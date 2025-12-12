Tamponamento a Pray, i conducenti litigano su chi ha torto. Incidente in via Roma, sono dovuti intervenire i carabinieri.

Tamponamento a Pray, i conducenti litigano su chi ha torto

Attimi di confusione nella tarda mattinata di mercoledì 10 dicembre in via Roma, a Crevacuore, dove due auto si sono scontrate proprio davanti all’ufficio postale, in una delle zone più trafficate del centro. L’urto, avvenuto intorno alle 10, non ha provocato conseguenze fisiche per le persone coinvolte, ma ha comunque richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, uno dei conducenti ha contattato il numero unico di emergenza 112 spiegando che, nonostante il sinistro fosse di lieve entità, lui e l’altro automobilista non riuscivano a mettersi d’accordo su come compilare il modulo di constatazione amichevole. La situazione, inizialmente solo un disguido burocratico, rischiava quindi di andare per le lunghe.

L’intervento dei carabinieri

La centrale operativa ha quindi inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Crevacuore. Gli agenti hanno provveduto ad effettuare le verifiche di rito, a ripristinare un traffico già rallentato dal passaggio di persone dirette agli uffici e ai negozi della via, e ad assistere i due conducenti nella compilazione corretta dei documenti.

A scontrarsi sono state una Opel Astra guidata da un uomo residente in paese e una Citroën Picasso al volante della quale si trovava una donna proveniente dal Cossatese. I militari hanno aiutato le due parti a chiarire responsabilità e dinamiche, consentendo così di procedere con lo scambio dei dati assicurativi senza ulteriori tensioni.

Foto d’archivio

