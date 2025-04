Finisce in un fossato con la moto. Trovato morto solo molte ore dopo. La vittima è un 41enne, notato per caso da un passante.

Quando un passante lo ha notato per caso, erano ormai passate parecchie ore dall’incidente. Un motociclista 41enne è stato trovato ormai senza vita dentro un fossato a lato strada nel quale era finito assieme alla sua Bmw R1200a lungo la strada provinciale 50 nel Monferrato, a Fubine.

La vittima dell’incidente stata poi identificata: si chiamava Antonino Gambino, era residente a Vignale Monferrato e originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In suo ricordo al paese è stata organizzata anche una raccolta di fondi. Il funerale si celebrerà comunque in Sicilia.

Subito partite le indagini

Intanto sono subito partite le indagini per capire la dinamica della disgrazia. Probabilmente l’uomo ha perso il controllo della moto mentre affrontava una curva, la sera precedente il ritrovamento. E’ uscito di strada ed è piombato nel fossato, una sorta di canale di scolo in cemento armato. E’ stato ritrovato solo alle 11 del giorno successivo.

Sul posto sono accorsi guardia medica, vigili del fuoco e carabinieri, ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare.

Foto d’archivio

