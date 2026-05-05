Infortunio sul lavoro, un 35enne rischia di perdere una mano. L’uomo ha avuto il braccio incastrato in alcuni macchinari.

Infortunio sul lavoro, un 35enne rischia di perdere una mano

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di ieri, lunedì 4 maggio, a Orbassano, nel Torinese. Un operaio di 35 anni è rimasto seriamente ferito all’interno di un’azienda del territorio.

L’uomo, di origine marocchina e residente a Torino, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto con l’elisoccorso dopo aver riportato lesioni gravissime alla mano destra, con un’amputazione quasi totale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e i medici sono intervenuti chirurgicamente nel tentativo di salvare la funzionalità dell’arto, al momento fortemente compromessa.

Stava facendo manutenzione e pulizia ai macchinari

In base ai primi riscontri, il lavoratore stava effettuando operazioni di manutenzione e pulizia su un macchinario quando il braccio è rimasto incastrato nei meccanismi. Subito dopo l’allarme, sul posto è arrivato il personale del 118, supportato dall’elicottero del servizio regionale, che ha consentito un trasferimento rapido verso il capoluogo.

Per chiarire l’esatta dinamica sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3. Gli accertamenti sono in corso per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione presenti sull’impianto.

Foto d’archivio

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