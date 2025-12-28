Intervento notturno per salvare due alpinisti bloccati in parete. Le corde doppie con cui si stavano calando sono rimaste incastrate.

Operazione nella notte del Soccorso alpino e speleologico piemontese, in collaborazione con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, nella serata di ieri, sabato 27 dicembre, nel territorio comunale di Cumiana, nel Torinese.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15, quando una cordata di arrampicatori è rimasta bloccata in parete durante le operazioni di discesa. I due si trovavano fermi su una sosta a circa tre tiri da terra, dopo che le corde utilizzate per le doppie si sono incastrate, impedendo loro di proseguire.

Soccorritori in azione

La centrale operativa ha immediatamente attivato le squadre di terra e disposto l’intervento dell’elisoccorso, in fase di riconfigurazione per le operazioni notturne. Data la complessità tecnica del recupero, a bordo dell’elicottero è stato imbarcato anche un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a supporto dell’equipe.

Dopo un primo sorvolo della parete, i piloti hanno valutato possibile l’avvicinamento diretto alla sosta mediante verricello. I soccorritori sono stati quindi calati in parete e hanno proceduto al recupero dei due alpinisti. Entrambi sono stati trasportati a valle: apparivano infreddoliti ma in buone condizioni di salute.

