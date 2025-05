Fratello e sorella intossicati da funghi velenosi: la donna è grave in ospedale. Usato l’elicottero per il trasporto d’urgenza al “Maggiore” di Novara. Meno preoccupanti le condizioni dell’uomo.

Fratello e sorella intossicati da funghi velenosi: la donna è grave in ospedale

Momenti drammatici sulle alture di Stresa, lungo la strada per la frazione Passera, dove due fratelli sono rimasti intossicati dopo aver mangiato funghi velenosi raccolti nei boschi.

I due, un uomo e una donna entrambi sulla trentina, avevano consumato i funghi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 maggio. Poco dopo hanno iniziato a sentirsi male. L’allarme è stato lanciato prontamente e sul posto è intervenuto il personale del 118.

LEGGI ANCHE: Pensionato ucciso dai funghi velenosi, grave la moglie

Situazione grave per la donna

Le condizioni della donna sono apparse da subito molto critiche: è stata trasportata in elicottero all’ospedale “Maggiore” di Novara, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Il fratello, anche lui intossicato, è stato invece portato in ospedale in codice giallo.

Secondo le prime informazioni, i funghi erano stati raccolti personalmente dai due fratelli. Non è ancora chiaro quale specie velenosa abbiano ingerito, ma casi come questo evidenziano quanto sia pericoloso raccogliere e consumare funghi senza la supervisione di un esperto micologo.

Le autorità raccomandano massima prudenza: molti funghi velenosi somigliano a quelli commestibili e basta un errore per mettere a rischio la vita.

Cosa fare in caso di intossicazione da funghi?

Queste le indicazioni di base nel caso di ingestione di funghi velenosi:

Chiamare immediatamente il 118.

Conservare eventuali resti dei funghi per facilitarne l’identificazione.

Evitare rimedi casalinghi e recarsi subito al pronto soccorso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook