Investe il padre della fidanzata e lo trascina per decine di metri. Un episodio incredibile: l’uomo si opponeva al rapporto. Il giovane arrestato per tentato omicidio.

Investe il padre della fidanzata e lo trascina per decine di metri

Al culmine dell’ennesima discussione, va addosso con l’auto al padre della sua fidanzata. L’uomo più anziano, un cinquantenne, per evitare di essere investito salta sul cofano mentre l’auto avanza, e riesce e rimanervi aggrappato per decine di metri. Finché finisce a terra riportando un grave trauma cranico. Il tutto è accaduto l’altro giorno nel parcheggio dell’ospedale di Ponderano.

L’incredibile episodio è l’ultimo di una serie di tensioni tra l’uomo e il giovane, che avevano già portato a una denuncia nei confronti di quest’ultimo. Il mattino dell’investimento padre figlia e fidanzato erano andati al pronto soccorso dell’ospedale perché si temeva che la ragazza potessere essere incinta.

Il diverbio nel parcheggio

Usciti dalla struttura, tra il giovane e il “suocero” scoppia l’ennesimo diverbio avete per oggetto il rapporto tra i due giovani. A un certo punto il cinquantenne si è messo davanti all’auto del rivale pretendendo risposte: ma l’altro ha messo in moto e gli è andato addosso. Il padre con un balzo si è aggrappato al cofano anteriore, evitando di finire a terra, e ha resistito così per decine di metri, prima di crollare. Cadendo ha riportato un trauma cranico, ma non è stato investito.

Anche se si era a pochi metri dall’ospedale, i sanitari intervenuti sul posto hanno comunque deciso di portare l’uomo a Novara, vista la delicatezza della situazione.

L’arresto del giovane

Come riporta La Provincia di Biella, in giornata la polizia ha raccolto varie testimonianze e ha visionato le telecamere. Poi ha portato il giovane in questura per un primo interrogatorio. Alla fine è scattato l’arresto, e l’accusa nei suoi confronti è quella di tentato omidicio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook