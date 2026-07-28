Investe e uccide un ciclista, poi fugge: arrestato poche ore dopo

Un uomo di 76 anni residente nel Vercellese è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio dopo essere stato investito da un’auto a Turbigo, nel Milanese. Il conducente si è allontanato senza fermarsi, ma è stato rintracciato e arrestato poche ore più tardi dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Dagli accertamenti è risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti.

Tragedia sulla Gallaratese

L’incidente è avvenuto nelle ore notturne lungo la strada Gallaratese. L’impatto è stato violentissimo e per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, molto conosciuto nel territorio novarese.

Dopo lo schianto, l’automobilista ha proseguito la marcia senza prestare assistenza alla vittima. La fuga ha dato il via a un’immediata attività investigativa coordinata dai carabinieri, che hanno ricostruito in breve tempo gli spostamenti del veicolo coinvolto.

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Rintracciato grazie alle indagini

Fondamentale è stata l’analisi del sistema di lettura delle targhe, che ha consentito di individuare l’auto. A questo si è aggiunta la segnalazione di un cittadino, che ha permesso ai militari di localizzare il conducente nel centro di Turbigo.

L’uomo, un trentacinquenne, è stato sottoposto agli accertamenti di rito. I test hanno evidenziato la positività sia all’alcol sia alle sostanze stupefacenti. Per lui è quindi scattato l’arresto disposto dall’autorità giudiziaria.

Comunità sotto choc

La morte del pensionato ha suscitato profondo cordoglio a Villata, dove viveva. Le indagini proseguono per definire nel dettaglio la dinamica dell’investimento e ricostruire ogni fase dell’accaduto, mentre il conducente dovrà rispondere delle pesanti accuse contestate dalla procura.

Foto d’archivio

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