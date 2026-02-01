Investì un giovane davanti a un locale: 22enne accusato di tentato omicicio. L’episodio avvenne a Caresanablot nel novembre scorso. Coinvolto nella vicenda anche il padre.

La procura della Repubblica di Vercelli ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un giovane vercellese di 22 anni, ritenuto responsabile del grave investimento avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre a Caresanablot, in una strada adiacente al locale “Fallo Semplice”, cui in seguito è stata revocata la licenza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventiduenne era alla guida dell’auto che, procedendo in retromarcia, aveva travolto un 28enne, anch’egli residente a Vercelli, e un altro giovane che si trovavano dietro la vettura. Il ventottenne aveva riportato ferite e lesioni gravissime, tali da far temere per la sua vita. Per la procura non si trattò di un incidente: il giovane dovrà infatti rispondere delle accuse di tentato omicidio e lesioni personali.

Coinvolto anche il padre

Giudizio immediato anche per il padre del 22enne. L’uomo è accusato di aver esploso tre colpi di arma da fuoco davanti al pronto soccorso. L’arma utilizzata, come accertato successivamente, si è rivelata essere una pistola con il tappino rosso.

Un terzo giudizio immediato è stato disposto nei confronti di un altro ragazzo presente quella sera, chiamato a rispondere dell’accusa di favoreggiamento. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Vercelli, ha portato a una rapida definizione del quadro accusatorio, che ora sarà vagliato direttamente in sede di giudizio.

