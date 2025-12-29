Investita sulla statale, muore in ospedale a soli 29 anni. Nonostante gli sforzi dei sanitari, la giovane non ce l’ha fatta.

Investita sulla statale, muore in ospedale a soli 29 anni

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 dicembre, ad Acqui Terme. Una donna di 29 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto lungo la Statale 30 della Valle Bormida, all’altezza di via Circonvallazione.

L’allarme è scattato verso sera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del mezzo di soccorso avanzato di Acqui, che hanno immediatamente prestato le prime cure alla giovane, riuscendo a rianimarla. La donna è stata quindi trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale cittadino.

LEGGI ANCHE: Investita nel luglio 2024, muore senza essersi mai ripresa dal coma

Il decesso in ospedale

Nonostante i tentativi dei medici, però, le sue condizioni si sono aggravate poco dopo il ricovero e il suo cuore ha cessato di battere. Inutili gli sforzi per salvarle la vita.

La vittima risiedeva da molti anni ad Acqui Terme ed era originaria dell’Ecuador. Alla guida dell’autovettura coinvolta nell’investimento un ragazzo di 20 anni. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook