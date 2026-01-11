Investito lungo la superstrada mentre cambia una gomma. E’ accaduto sulla provinciale Masserano-Biella: per il ferito una prognosi di 40 giorni.

Investito lungo la superstrada mentre cambia una gomma

Momenti di forte apprensione nella mattinata di ieri, sabato 10 gennaio, lungo la superstrada che collega Masserano e Biella. Qui un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Valdengo e Vigliano, in prossimità della stazione di servizio.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, un uomo di 53 anni residente a Donato, si era fermato a bordo strada a causa di una gomma forata. Dopo essere sceso dal veicolo per effettuare la sostituzione, è stato improvvisamente travolto da un’auto in transito che lo ha colpito con violenza.

Le operazioni di soccorso

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Biella, dove è stato preso in carico dal personale del pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita.

Dagli accertamenti medici è emersa una prognosi di 40 giorni. Restano ora da chiarire con precisione le dinamiche dell’investimento, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Foto d’archivio

