Pedone investito muore poco dopo: aveva 83 anni. La tragedia è accaduta a Novara: nulla da fare per il pensionato.

Pedone investito muore poco dopo: aveva 83 anni

Investimento mortale sulle strade di Novara. Nel tardo pomeriggio di sabato un uomo di 83 anni, Emilio Montalbetti, è stato travolto da un’auto mentre attraversava via Monterosa, non lontano dalla sua abitazione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, in un tratto già in passato segnalato dai residenti come particolarmente trafficato nelle ore serali.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale, l’anziano – ragioniere in pensione e vedovo – stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito da una citycar in transito. Alla guida c’era una donna che, accortasi dell’impatto, si è immediatamente fermata per prestare soccorso, visibilmente sotto shock, e ha allertato il 118.

LEGGI ANCHE: Travolse e uccise un pedone: patteggia un uomo di Fontaneto

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza: le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Montalbetti è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore”, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei sanitari di stabilizzarlo, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi: l’83enne è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente, la polizia locale ha disposto la chiusura totale del tratto di via Monterosa compreso tra le rotonde di via Valsesia e strada Biandrate, con pesanti ripercussioni sul traffico della zona. Le indagini sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Lo riporta il Corriere di Novara.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook