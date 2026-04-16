Irrompe in chiesa durante la messa e semina il caos. E’ stata chiamata la polizia, ma nel frattempo l’uomo si era già allontanato.

Irrompe in chiesa durante la messa e semina il caos

Pauroso fuori programma nei giorni scorsi durante una funzione religiosa ad Alessandria, dove un uomo ha fatto ingresso in chiesa dando luogo a una scena di disordine che ha costretto a interrompere la celebrazione.

L’episodio si è verificato in serata, intorno alle 18, alla parrocchia di Santa Maria del Carmine, in via Guasco. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a comportarsi in modo aggressivo, spostando e facendo cadere alcuni oggetti all’interno dell’edificio sacro.

LEGGI ANCHE: Minaccia il parroco mentre dice messa: arrestato 56enne

Cerca di entrare in sacrestia

La situazione è degenerata quando ha cercato di entrare nella sacrestia, senza però riuscirci: alcuni presenti sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccare l’accesso. All’esterno, un’altra persona ha tentato di riportarlo alla calma, ma senza ottenere risultati.

Sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della polizia di Stato, ma all’arrivo delle pattuglie l’uomo si era già allontanato facendo perdere le proprie tracce. La funzione è stata sospesa e la situazione è tornata alla normalità solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini del sistema di videosorveglianza, il presunto responsabile sarebbe già stato identificato. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire quanto accaduto.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook