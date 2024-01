La fidanzata lo lascia, lui si butta nel Toce. Un 21enne salvato dai carabinieri mentre stava morendo di freddo immerso nell’acqua.

I carabinieri lo hanno salvato mentre era allo stremo delle forze, aggrappato a una roccia e in parte sommerso nell’acqua gelida. Un intervento in extremis che ha salvato la vita a un ventenne del Verbano Cusio Ossola, coinvolto in un drammatico episodio di tentato suicidio. Il ragazzo, sconvolto per una delusione amorosa (era stato lasciato dalla fidanzata), aveva infatti deciso di mettere fine alla sua vita gettandosi nel fiume Toce nella notte scorsa.

L’allarme lanciato dal padre

L’allarme è stato lanciato dal padre del giovane, che ha ricevuto l’ultima telefonata del figlio prima del gesto estremo. I genitori si sono precipitati sul luogo indicato dal ragazzo, che corrispondeva alla zona del ponte di Cuzzago. La luce del cellulare è stata l’unico strumento a disposizione per individuare il giovane aggrappato a una roccia in mezzo al fiume.

Le forze dell’ordine e il personale medico del 118 sono stati immediatamente allertati e si sono recati sul posto. Le condizioni dell’intervento sono state estremamente complesse, con la notte fonda, l’acqua gelida che raggiungeva oltre un metro e mezzo di profondità e una corrente impetuosa.

L’azione di salvataggio

Ma due coraggiosi carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Verbania hanno deciso di scendere lungo un muro di contenimento alto 4 metri per immergersi nelle gelide acque del Toce. La loro missione era delicata e rischiosa, considerando il buio, la temperatura dell’acqua e la corrente forte.

I carabinieri sono riusciti a raggiungere il giovane in uno stato quasi privo di sensi e in avanzato stato di ipotermia. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, è stato possibile imbragare il giovane e portarlo in salvo.

Successivamente, sia il giovane sia i coraggiosi carabinieri sono stati trasportati all’ospedale Castelli di Verbania, dove hanno ricevuto cure mediche per l’ipotermia.

Foto d’archivio