La Madonna presa a sassate: l’ira dei fedeli contro i vandali sacrileghi

Quattro cerchi sul vetro che copre la Madonna col Bambino, quattro buchi lasciati da altrettanti sassi lanciati con forza, forse con una fionda. Così l’altro giorno è apparso il pilone votivo al parco del Santuario della Madonnina a Verolengo, vicino a Chivasso.

Aessere danneggiato dai vandali è stato il pilone della fontana “degli occhi”: da secoli si ritiene che l’acqua che sgorga abbia virtù miracolose per guarigioni di malattie legate appunto agli occhi, come mostrano anche alcuni ex voto conservati all’interno del santuario.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, a dare l’allarme sono stati i volontari che si occupano della manutenzione dell’area, i primi ad aver notato anche i vetri delle lampade mandati in frantumi, sempre a sassate.

E’ caccia ai responsabili

Difficile al momento dare un nome ed un volto ai responsabili, anche se un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Resta l’amarezza per quanto successo, anche perché come detto il pilone è molto caro ai residenti. «Speriamo che chi di dovere scopra chi ha danneggiato il vetro del pilone – spiegano – e che venga messo di fronte alle proprie responsabilità. Quanto successo è un fatto grave, che ferisce e offende tutti i verolenghesi. Non possiamo sempre parlare di “ragazzate”, perché questi sono atti vandalici veri e proprio. Ma questi ragazzi, sempre che si tratti di ragazzi, non hanno delle famiglie? Non hanno nessuno che si chieda cosa fanno durante il giorno? E’ una vergogna, basta assolvere e perdonare queste persone che non hanno rispetto di nulla».

