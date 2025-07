L’addio a Fabio Lima, morto in moto a soli 26 anni. L’incidente mentre si recava al lavoro. Il funerale del giovane sarà celebrato a Novara.

Si terranno oggi, martedì 29 luglio, i funerali di Fabio “Bio” Lima, il 26enne tragicamente scomparso nell’incidente avvenuto lungo la strada statale 32 a Cameri lo scorso 17 luglio.

Fabio era in sella alla sua Honda 500, che aveva acquistato da poche settimane. E stava percorrendo la statale in direzione Bellinzago, diretto all’hub logistico della Ashel group, dove lavorava. Si è schiantato contro la cabina di un tir. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Un giovane molto conosciuto

Volto conosciuto nel mondo culturale novarese, Fabio faceva parte della compagnia teatrale “La Ribalta” e aveva partecipato a diverse attività del gruppo di teatro del liceo Antonelli, istituto che aveva frequentato.

La comunità si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto oggi pomeriggio alle ore 14, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Novara.

