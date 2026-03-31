CronacaFuori zona
I ladri chiudono fuori casa il proprietario dell’alloggio
E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri,
I ladri chiudono fuori casa il proprietario dell’alloggio. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri,
I ladri chiudono fuori casa il proprietario dell’alloggio
Una vicenda decisamente singolare quella avvenuta l’altra notte nel Biellese Orientale, e più precisamente a Vigliano. Qui un uomo si è ritrovato impossibilitato a rientrare nella propria abitazione perché i ladri, nel frattempo, avevano chiuso la porta dall’interno.
L’episodio è avvenuto in via Trossi. Protagonista un 42enne che, intorno all’una di notte, è rientrato a casa trovandosi però davanti a una situazione inattesa: la porta d’ingresso risultava bloccata dall’interno con il chiavistello. Impossibile entrare, nonostante le chiavi in suo possesso.
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L’intervento dei vigili del fuoco
A quel punto è scattata la richiesta di aiuto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri. Dopo le operazioni necessarie per consentire l’accesso all’abitazione, l’uomo ha fatto la scoperta più amara: l’alloggio era stato completamente messo a soqquadro. Lo riporta La Provincia di Biella.
Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti forzando una porta finestra, approfittando dell’assenza del proprietario. Una volta all’interno, avrebbero rovistato nelle stanze in cerca di denaro e oggetti di valore. Per agire senza il rischio di essere sorpresi, avrebbero poi bloccato la porta d’ingresso dall’interno, di fatto impedendo al legittimo proprietario di rientrare.
Foto d’archivio
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