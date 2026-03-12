Furto nella notte in un’azienda di Lessona: ladri in fuga con il denaro della cassa. L’ammontare del bottino non è ancora stato reso noto.

Ladri in azione nel Biellese orientale. Nella notte tra sabato e domenica un’azienda di Lessona è stata presa di mira da ignoti che sono riusciti a introdursi negli uffici forzando l’ingresso principale.

Il colpo sarebbe stato messo a segno poco dopo le 2.30 di domenica 8 marzo. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato la porta d’accesso agli uffici e, una volta all’interno dei locali, si sarebbero diretti verso la cassa, dalla quale avrebbero prelevato denaro contante. L’ammontare esatto del bottino non è ancora stato quantificato.

Danneggiata una porta

Durante l’incursione sarebbero stati provocati anche alcuni danni. In particolare, risulta danneggiata la porta che conduce a un deposito dove sono conservate bottiglie di vino. Nonostante il tentativo di accesso, però, da quell’area non sarebbe stato portato via nulla.

L’episodio è stato scoperto nelle ore successive e segnalato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del furto.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno ora lavorando per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini, anche attraverso la verifica di possibili sistemi di videosorveglianza presenti nella zona o all’interno dell’azienda. Non è escluso che il colpo possa essere stato compiuto da persone che conoscevano la struttura dei locali o gli orari dell’attività.

