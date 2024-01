Ladro infilza con una matita il vicino di casa: scappa ma viene arrestato. L’uomo aveva tentato di fermare il malvivente, ma ha dovuto farsi medicare.

Ladro infilza con una matita il vicino di casa: scappa ma viene arrestato

Per aprirsi la strada verso la fuga ha usato una matita come fosse un pugnale, colpendo al volto il vicino di casa che cercava di fermarlo. L’altro giorno gli agenti del commissariato di Ivrea e Banchette hanno arrestato un 27enne per rapina.

Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio. Gli agenti sono intervenuti in uno stabile della città perché era stato segnalato un intruso che aveva aggredito un condomino. Raggiunto il luogo, i poliziotti hanno notato un uomo con un paio di scarpe in mano, il quale, avvistati gli agenti, ha cercato di fuggire nei giardini del quartiere.

L’inseguimento è proseguito tra siepi e cortili adiacenti, ed è finito quando uno degli agenti ha raggiunto e bloccato l’uomo alcune centinaia di metri dopo. Durante la perquisizione, è emerso che l’arrestato aveva in suo possesso il portafoglio con i documenti di un abitante del palazzo interessato.

LEGGI ANCHE: Anziana viene colta da malore durante la rapina, salvata dal ladro

L’aggressione al vicino di alloggio

Il testimone che ha chiamato la polizia ha riferito di aver udito colpi provenire dal pianerottolo prima dell’arrivo degli agenti. Ha raccontato di essere uscito di casa dopo aver notato la porta dell’appartamento accanto danneggiata e sfondata. All’interno, ha intravisto il 27enne, il quale lo avrebbe minacciato di non intromettersi. Durante il tentativo di dissuaderlo, l’intruso ha aggredito il condomino, impugnando una matita e colpendolo al volto.

La vittima ha ricevuto cure mediche sul posto. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato gode della presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

Foto d’archivio