Lago Maggiore sempre più basso, alghe sulle spiagge e turismo in difficoltà

Acqua eccezionalmente bassa e accumuli di alghe stanno caratterizzando in questi giorni il basso Lago Maggiore, in particolare tra Castelletto Ticino, Dormelletto e Arona. Il fenomeno, accentuato dalle elevate temperature dell’estate 2026, sta modificando l’aspetto delle spiagge e creando problemi anche alle attività turistiche.

Il caldo prolungato ha favorito la proliferazione di organismi vegetali e fitoplancton. I controlli di Arpa Piemonte indicano prevalentemente cause naturali e nei Comuni interessati non sono emerse situazioni di particolare gravità sotto il profilo sanitario.

A Castelletto il lago si ritira

Alla Cicognola di Castelletto Ticino il cambiamento è impressionante: dove normalmente bastavano circa 30 metri dalla riva per non toccare più il fondo, ora bisogna spingersi fino a 80-100 metri. Una situazione che sta scoraggiando i bagnanti e penalizzando la stagione del chiosco sulla spiaggia.

Il sindaco Massimo Stilo punta a un’intesa tra i Comuni per utilizzare chiatte destinate alla rimozione delle alghe. Un’ipotesi condivisa anche dalla sindaca di Dormelletto Lorena Vedovato, che evidenzia però come al Pirolino la qualità dell’acqua rimanga il parametro fondamentale.

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Ad Arona barche ferme nella darsena

La scarsità d’acqua ha prodotto un’immagine emblematica anche ad Arona. Nella darsena di corso Europa alcune imbarcazioni sono rimaste bloccate sul fondale fangoso, diventato sempre più esposto con l’abbassamento del lago.

Il sindaco Alberto Gusmeroli ha annunciato che la situazione consentirà di analizzare i terreni della darsena e quantificare gli eventuali costi di smaltimento. L’obiettivo resta un intervento più ampio, subordinato però alla possibilità di reperire finanziamenti attraverso un bando regionale. Lo riporta il Corriere di Novara.

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