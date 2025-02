L’albero cade e lo schiaccia: liberato dai vigili quando è ormai senza vita. Dopo l’incidente è intervenuto l’elicottero del 118 di Borgosesia.

L’albero cade e lo schiaccia: liberato dai vigili quando è ormai senza vita

Incidente mortale in un’area boschiva tra i comuni di Borgo Ticino, Castelletto Ticino e Varallo Pombia. A perdere la vita è stato Giorgio Fanchini, 67 anni: giovedì pomeriggio l’uomo stava tagliando un albero, ma improvvisamente l’albero ha ceduto, travolgendolo senza lasciargli scampo.Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 della Croce rossa di Arona che, constata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero dell’elisoccorso, levatosi in volo dalla base di Borgosesia. Anche i vigili del fuoco della caserma di Mercurago sono tempestivamente intervenuti per liberare l’uomo, ancora bloccato sotto l’albero: un intervento particolarmente complesso e pericoloso.

Partite le indagini per accertare la dinamica dell’episodio

Sul posto l’equipe medica si è subito attivata per prestare le prime cure, nella speranza di riuscire a trasportare Giorgio Fanchini in ospedale ancora vivo. Ma ogni tentativo è risultato vano: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le indagini sulle cause dell’incidente sono state affidate al comando dei carabinieri della stazione di Arona. Giorgio Fanchini aveva lavorato all’Augusta Westland e in paese era estremamente conosciuto anche per il suo ruolo di fondatore dell’associazione Per Cascinetta. Lascia la moglie Gabriella e i figli Massimiliano ed Elena.

