Le si sbriciola il balcone sotto i piedi: donna precipita di sotto. E’ accaduto nel Biellese, una donna è finita al pronto soccorso.

Un episodio decisamente insolito, che ha prodotto un grande spavento ma per fortuna solo delle ferite lievi. A Zimone, in provincia di Biella, una donna è precipitata dal balcone di casa dopo che questo ha improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi.

L’infortunio, come racconta Prima Biella, è successo a Zimone, piccolo borgo da meno di 400 anime nella provincia biellese, nella mattinata di ieri, domenica 11 agosto. La sfortunata protagonista, una donna, è uscita sul balcone di casa che all’improvviso si è sbriciolato sotto i suoi piedi, facendola cadere nel vuoto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori dell’ambulanza insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto ad accertare le condizioni della persona che al momento del crollo si trovava sul balcone, per poi mettere in sicurezza la zona.

La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Ponderano, ma le sue condizioni non sembrano essere particolarmente preoccupanti, salvo per un infortunio alla caviglia.

