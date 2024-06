Momenti di paura a Gattinara: crolla un pezzo di balcone in corso Garibaldi. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna in quel momento non stava passando nessuno.

Momenti di paura a Gattinara: crolla un pezzo di balcone in corso Garibaldi

Da un edificio si stacca un blocco in pietra, che piomba sul marciapiede spaccandosi in due. Per fortuna in quel momento nessuno passava di lì, perché se un pedone fosse stato colpito si rischiava la tragedia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 giugno, a Gattinara, lungo corso Garibaldi, uno del tratti più frenquentati della città.

In praticva, una mensola di sostegno a un balcone ha ceduto ed è piombata sul marciapiede sottostante.

LEGGI ANCHE: Camion entra in centro a Gattinara e demolisce un balcone

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Varallo, che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata, e alla delimitazione provvisionale delle aree sottostanti al balcone.

Presente sul posto del crollo anche il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Gattinara, per valutare la situazione e decidere che provvedimenti prendere a tutela della pubblica sicurezza. Intanto ovviamente la zona è transennata ed è vietato il passaggio su quel tratto di marciapiede.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook