Lessona: in una casa 196 pasticche di ecstasy e una serra di marijuana

Un blitz antidroga in un’abitazione di Lessona ha portato al sequestro di 196 pasticche di ecstasy, hashish e quattro piante di marijuana. L’operazione è stata condotta dal gruppo antidroga della squadra mobile della polizia di Stato, che ha perquisito la casa individuando sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.

A richiamare l’attenzione è soprattutto il quantitativo di Mdma: 196 pillole “Pink Punisher”, chiamate così per il colore rosa e per il teschio impresso che richiama il personaggio dei fumetti Marvel. Si tratta di uno dei sequestri di ecstasy più consistenti effettuati negli ultimi anni in provincia.

La serra scoperta nell’abitazione

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche poco più di sei grammi di hashish. Nell’abitazione era stata inoltre allestita una piccola serra dotata di illuminazione e ventilazione, dove crescevano quattro piante di marijuana alte tra 70 e 80 centimetri.

Le piante presentavano infiorescenze ormai prossime alla raccolta. La polizia ha sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale utilizzabile per preparare le dosi. Il padrone di casa ha sostenuto che marijuana e hashish fossero destinati al proprio consumo personale.

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«Le pasticche erano di un amico»

Diversa la spiegazione fornita per l’ecstasy. L’uomo ha dichiarato durante l’udienza di convalida di custodire le 196 pasticche per conto di un amico, senza però indicarne l’identità. Le indagini proseguono per ricostruire provenienza e destinazione dello stupefacente.

Il pm aveva chiesto gli arresti domiciliari, mentre il giudice ha disposto l’obbligo di dimora. L’uomo ha già un precedente per reati legati agli stupefacenti. Gli investigatori stanno ora cercando di individuare anche il presunto proprietario delle pasticche.

Foto d’archivio

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