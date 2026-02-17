Lessona, donna sorpresa a rigare un’auto in sosta. Intervento dei carabinieri dopo un’animata discussione con il proprietario che stava filmando la scena.

Lessona, donna sorpresa a rigare un’auto in sosta

Un episodio di danneggiamento si è verificato l’altro giorno a Lessona, dove una donna è stata sorpresa mentre – pare – rigava un’auto parcheggiata lungo la strada.

Secondo quanto riferito, il proprietario del veicolo, una Volkswagen Golf, un uomo classe 1968, avrebbe notato movimenti sospetti nei pressi della propria vettura. Affacciatosi e poi sceso in strada per verificare quanto stava accadendo, avrebbe colto la donna mentre si trovava vicino alla carrozzeria. A quel punto l’uomo avrebbe constatato la presenza di graffi evidenti sulla fiancata dell’auto.

Comincia a riprendere la scena

Il proprietario ha quindi iniziato a riprendere la scena con il telefono cellulare, documentando quanto stava accadendo. Tra i due sarebbe nata una discussione animata, con momenti di tensione che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la calma e raccolto le prime informazioni utili a ricostruire l’accaduto. La donna, nata nel 1978, risulta già nota alle forze dell’ordine. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle eventuali motivazioni del gesto, né è chiaro se tra le parti vi fossero precedenti rapporti o dissapori.

Proseguono gli accertamenti

I militari stanno ora conducendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Le immagini registrate con il cellulare potrebbero rappresentare un elemento importante ai fini dell’indagine.

Resta da quantificare con precisione l’entità del danno riportato dal veicolo e valutare le possibili conseguenze legali per la presunta autrice del gesto, che potrebbe dover rispondere di danneggiamento.

Foto d’archivio

