Lessona: si schianta in auto contro la recinzione di una casa. Poi se ne va

In piena notte si schianta in auto contro la recinzione di una casa. Poi però riaccende il motore e riparte come se nulla fosse accaduto e senza curarsi dei danni. E’ accaduto qualche notte fa a Lessona, come riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Coloro che vivono nella casa sono però stati svegliati dallo schianto e hanno visto tutto, riuscendo anche a prendere nota del numero di targa della vettura. Così hanno subito segnalato il fatto ai carabinieri di zona.

Il conducente rintracciato dai carabinieri

Grazie a questo, i militari dell’Arma sono rapidamente risaliti al veicolo e all’uomo di poco più di trent’anni al quale è intestato. Quest’ultimo è stato poi rintracciato dai carabinieri nella propria abitazione. Apparentemente era sotto l’effetto dell’alcol: difficile però dire se fosse già alticcio quando stava guidando oppure se abbia bevuto solo una volta rientrato a casa. In ogni caso dovrà rispondere dei danni.

