Lite su un attraversamento pedonale finisce nel sangue: pensionato ucciso con una coltellata

Un uomo di 80 anni è stato ucciso qualche sera fa a Collegno, in provincia di Torino, al culmine di una lite scoppiata in strada con un automobilista. La vittima, Antonio Greco, è stata colpita con una coltellata. I carabinieri hanno rintracciato e fermato poche ore dopo il presunto responsabile dell’omicidio.

Una discussione degenerata

L’aggressione è avvenuta a poca distanza dall’abitazione dell’anziano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il litigio è nato per motivi legati alla circolazione stradale: pare che il pensionato e un suo amico stessero attraversando la strada, quando è sopraggiunto l’automobilista. Il diverbio è probabilmente nato su chi doveva cedere il passo a chi. Fatto sta che l’automobilista è sceso dal veicolo e ha colpito il pensionato al petto con un coltello, per poi allontanarsi.

Nel tentativo di difendere il padre è rimasto ferito anche il figlio della vittima, che ha riportato lesioni non gravi ed è stato trasportato in ospedale. Per l’80enne, invece, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

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Fermato il presunto responsabile

Le indagini dei carabinieri sono partite immediatamente grazie alle testimonianze raccolte sul posto e agli accertamenti effettuati nella zona. Nel corso della notte il presunto autore dell’aggressione è stato individuato e fermato con l’accusa di omicidio.

L’episodio ha profondamente colpito la comunità di Collegno, dove la vittima era conosciuta. Gli investigatori stanno completando tutti gli accertamenti per definire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e ricostruire ogni fase del violento alterco che ha trasformato una lite in una tragedia.

Foto d’archivio

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