Lite per un veicolo in sosta: volano insulti e uno schiaffo in alta Valsessera

Momenti di tensione nella giornata di domenica 5 luglio in alta Valsessera, dove una discussione nata per un mezzo lasciato in sosta si è trasformata in un acceso litigio tra alcuni uomini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati per riportare la situazione alla normalità dopo che il confronto verbale era sfociato in insulti reciproci e anche in uno schiaffo. Si trattava di persone salite in montagna per trascorrere una giornata di relax, ma è accaduto l’imprevisto.

All’arrivo dei militari, gli animi sono stati rapidamente placati. Raccolte le prime informazioni sull’accaduto, le persone coinvolte sono state informate delle rispettive facoltà di legge. L’episodio non ha avuto ulteriori conseguenze, ma ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per evitare un’escalation della lite.

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Intervento dei carabinieri

La causa del diverbio è riconducibile a questioni legate alla sosta di un veicolo, un motivo che ha acceso il confronto fino a far perdere la calma ai protagonisti. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto avvenuto e riportare serenità tra le parti.

Nelle stesse ore il numero unico di emergenza ha registrato altre richieste di intervento per liti anche nei comuni di Biella e Strona, a conferma di un fine settimana particolarmente impegnativo per le pattuglie dell’Arma impegnate sul territorio.

Foto d’archivio

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