Lutto nel mondo dei rally: morto a 53 anni il pilota Diocleziano Toia. Era conosciuto nell’ambiente con il soprannome “Diok”.

Il mondo del motorismo è in lutto per la scomparsa di Diocleziano Toia, spentosi all’età di 53 anni nella sua abitazione di Cardano al Campo. A stroncarlo è stato un infarto improvviso nella mattinata di ieri, mercoledì 11 marzo. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118, allertato dalla moglie Alessia, che ha assistito il marito durante il malore fino a quando il suo cuore ha cessato di battere. Toia lascia, oltre alla moglie, anche il figlio quindicenne Bartolomeo.

Un volo noto nel mondo delle gare

Conosciuto nell’ambiente con il soprannome “Diok”, Toia era un volto noto nel panorama dei rally italiani, disciplina nella quale ha gareggiato per oltre venticinque anni. Tra i risultati più importanti della sua carriera spicca la vittoria assoluta al Rally Internazionale dei Laghi del 2008, ottenuta al volante di una Fiat Punto Abarth S2000 con al fianco il navigatore Denis Tosetto. In precedenza aveva raccolto diversi piazzamenti anche guidando una Renault Clio Williams di gruppo A.

Proprio pochi giorni fa aveva partecipato alla presentazione dell’edizione 2026 del Rally dei Laghi, prendendo parte anche alle verifiche sportive e tecniche in via Marconi a Varese, circondato da amici, piloti e navigatori.

La sfida al Rally Dakar

La passione per i motori lo aveva portato anche oltre i confini europei: Toia aveva infatti preso parte a quattro edizioni del celebre Rally Dakar disputato in Sudamerica, scegliendo la categoria più impegnativa per i privati, la “malle moto”, nella quale i piloti devono provvedere personalmente alla manutenzione della propria moto al termine di ogni tappa.

Nella vita di tutti i giorni era imprenditore nel settore del trasporto di cavalli da corsa e da concorso. L’azienda di famiglia, con sede a Cassano Magnago, era stata fondata dal padre nel 1976 ed è diventata negli anni un punto di riferimento nel settore.

