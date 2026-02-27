Lutto per il musicista ed ex postino “Rudi” Malinverni. Personaggio conosciutissimo, è morto improvvisamente a 72 anni.

Lutto per il musicista ed ex postino “Rudi” Malinverni

Si celebra nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, il funerale di Rodolfo “Rudi” Malinverni, improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari. Conosciutissimo musicista ed ex postino, è scomparso all’età di 72 anni.

La notizia della morte di “Rudi”, come lo chiamavano tanti amici, ha suscitato profonda commozione in tutto il Biellese e oltre, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato sia per la sua attività professionale sia per la passione per la musica che lo ha sempre accompagnato.

Oggi pomeriggio l’addio

A dare il triste annuncio sono stati la moglie Anna Boscarato e le due figlie: Francesca, con il marito Daniele e le figlie Chiara e Asia, e Giulia, con il marito Nicolas e i figli Mattia ed Emma. Lo piangono anche i cognati Angelo e Ornella.

La veglia di preghiera si è celebrata ieri, giovedì 26 febbraio, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Il funerale viene invece celebrato sempre nella chiesa di San Pietro oggi alle 14.30. Al termine della funzione religiosa, Rodolfo proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare ad Alberto, Alessio, Agostino e Caterina per la stima e l’affetto dimostrato, ringraziando fin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria.

