Lutto nel mondo della politica: malore uccide il sindaco di San Giacomo Vercellese

Un improvviso malore, probabilmente una crisi cardiaca, ha stroncato Massimo Camandona, 65 anni, sindaco di San Giacomo Vercellese ed ex assessore in Provincia di Vercelli. L’uomo si è sentito male nel pomeriggio di ieri, domenica 9 febbraio. E nonostante l’allarme, per lui non c’è stato più nulla da fare. Era un noto imprenditore agricolo con azienda a San Giacomo.

Era un personaggio politico di lungo corso: viino all’area di Forza Italia, era sindaco di San Giacomo ormai al quarto mandato. In Provincia aveva guidato l’assessore all’agricoltura e al lavoro durante le amministrazioni rette da Renzo Masoero e Carlo Riva Vercellotti. era tuttora consigliere con delega alla viabilità.

Il cordoglio della Provincia

Il primo annuncio pubblico è stato dato ieri pomeriggio dalla pagina social istituzionale della Provincia di Vercelli: «Il presidente e l’amministrazione provinciale tutta porgono le più sentite condoglianze alla famiglia del consigliere e sindaco di San Giacomo Vercellese Massimo Camandona. A Dio, Massimo».

«Uomo vero di come non esistono più – commenta Daniele Pane, sindaco di Trino -. A presto Massimo, mancherai tantissimo».

