Lutto per l’otorino Luca Robiolio: non aveva ancora 64 anni. Era stato dirigente medico nella struttura di otorinolaringoiatria dell’Asl di Biella.

Lutto nel mondo della sanità biellese per la scomparsa del dottor Luca Robiolio, noto otorinolaringoiatra. Stava per compiere 64 anni: è stato ucciso da una malattia contro la quale stava combattendo da qualche tempo. Come riportano i colleghi di Prima Biella, aveva dedicato la sua vita alla medicina e al servizio delle persone, diventando nel tempo un punto di riferimento per la comunità biellese, sia come professionista che come uomo.

Ha lasciato la moglie e i figli.

Una vita per la sanità

Nato e cresciuto a Biella, aveva frequentato il liceo classico “Giuseppe e Quintino Sella”, dove si era diplomato nel luglio del 1980. Si era poi iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Pavia, laureandosi il 24 ottobre 1986. Dopo l’abilitazione professionale, si era specializzato in otorinolaringoiatria nel 1989.

Iniziò la carriera come guardia medica e riuscì ad arrivare al ruolo di dirigente medico di primo livello nella struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’Asl di Biella. La sua attività professionale si è distinta per competenza e aggiornamento costante: ha partecipato a corsi di alta formazione in tutta Europa, ha contribuito a pubblicazioni scientifiche e ha relazionato in numerosi congressi nazionali e internazionali.

