Lutto tra i vigili del fuoco: volontario 49enne morto in un incidente

Incidente mortale l’altra sera sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compreso tra Ceva e Millesimo. A perdere la vita è stato Dario Favaro, 49 anni, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Carmagnola, caduto dalla moto su cui viaggiava insieme alla moglie.

La donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario, che l’ha poi accompagnata all’ospedale di Mondovì in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ceva, chiamati a prestare aiuto in un intervento che ha assunto subito i contorni di una tragedia.

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Il ricordo del volontario

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30, quasi all’altezza dello svincolo. La moto è finita a terra e per il 49enne non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale di Mondovì si occupa degli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le cause dello schianto.

Tra gli elementi al vaglio c’è anche l’ipotesi di un malore alla guida. Dario Favaro era da anni impegnato come volontario tra i vigili del fuoco di Carmagnola, dove aveva ricoperto a lungo anche il ruolo di caposquadra. La sua morte lascia dolore tra colleghi, amici e comunità.

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