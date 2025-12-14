Macchinari e lavoratori irregolari: sospesa l’attività di una fabbrica. In campo la polizia di Stato di Novara, l’ufficio immigrazione e l’Ispettorato del lavoro.

Macchinari e lavoratori irregolari: sospesa l’attività di una fabbrica

La polizia di Stato ha sospeso l’attività in un’azienda di Revislate, frazione di Gattico-Veruno, scoprendo numerose irregolarità. Il controllo sul posto è stato effettuato l’altra mattina a seguito di alcune segnalazioni in merito allo stato precario di gestione dell’attività e per il probabile impiego di dipendenti stranieri non regolari al suo interno.

A conclusione dell’attività di controllo sono emerse irregolarità sui macchinari utilizzati dai dipendenti. Nello specifico è stata riscontrata la mancanza di dispositivi di sicurezza e protezione essenziali da parte degli addetti ai lavori.

Scoperte anche irregolarità strutturali

Ulteriori approfondimenti hanno dato modo anche di scoprire diverse irregolarità strutturali su alcune zone dello stabile, in particolare nei luoghi adibiti a servizio mensa e dove venivano alloggiati i dipendenti. Inoltre, venivano riscontrate irregolarità nelle assunzioni del personale a livello contrattualistico, dal momento che alcuni di essi formalmente non risultavano dipendenti, ma di fatto lavoratori in “nero”.

Attività sospesa e sanzioni salate

Per questo motivo, e soprattutto per la presenza di lavoratori in nero, è stata applicata la sospensione all’attività di impresa e il titolare dell’azienda è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Infine, sulla base delle molteplici irregolarità rilevate, sono state contestualmente elevate sanzioni amministrative, per un importo di circa 30 mila euro, nonché l’imposizione al ripristino delle anomalie segnalate sui luoghi di lavoro. Lo riporta il Corriere di Novara.

