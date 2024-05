Macigno sui binari fa deragliare il treno: paura tra i viaggiatori. Per fortuna il convoglio non si è rovesciato. Il masso si era staccato dal versante che costeggia la ferrovia.

Macigno sui binari fa deragliare il treno: paura tra i viaggiatori

Un grosso masso cade dalla massicciata e colpisce il treno, che deraglia. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio, per un incidente ferroviario avvenuto alle porte di Domodossola. Più precisamente, è accaduto intorno alle 16.30 lungo la linea ferroviaria internazionale “Milano-Briga”, all’altezza di Preglia.

E’ accaduto che un grosso masso si è improvvisamente staccato dal versante che costeggia la linea ferrata, ed è caduto sui binari. Un treno svizzero della Società ferroviaria BLS che proveniva da Domodossola non è riuscito a evitare l’impatto ed è deragliato, uscendo dal binario.

Il macigno finisce in un’area ricreativa

Dopo il colpo, il masso ha sfondato il muro di contenimento ed è scivolato a valle, finendo in un’area ricreativa della frazione: per fortuna in quel momento non c’era nessuno.

Evacuati i 150 passeggeri

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Domodossola, che hanno prestato assistenza ai circa 150 passeggeri evacuati dal treno e accompagnati su altri convogli messi a disposizione per proseguire il loro viaggio.

Intanto la linea internazionale è stata bloccata. L’elicottero Drago 141 del reparto volo di Malpensa ha effettuato dei sorvoli con i funzionari tecnici dei vigili del fuoco e i geologi della Provincia per individuare il punto esatto del distacco e verificare la presenza di altro materiale instabile.

