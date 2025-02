Maestra in pensione muore fuori dal bar aspettando l’amica. La 76enne si è accasciata per un improvviso malore, e non c’è stato più nulla da fare.

Maestra in pensione muore fuori dal bar aspettando l’amica

E’ stato celebrato l’altro giorno a Cerano il funerale di Franceschina Giannotti, 76 anni, storia ex maestra alle scuole elementari del paese. Un lutto che ha colpito la comunità, sia perché si tattava di una donna molto conosciuta, sia perché il decesso è avvenuto in modo del tutto inatteso. La donna aveva insegnato a generazioni di bambini del paese, che le erano rimasti affezionati.

Martedì mattina la donna stava attendendo una sua amica davanti al Bar Stazione: un rito pressoché quotidiano che inaugurava la giornata con un caffé tra buone amiche. Ma improvvisamente la ex insegnante si è sentita male davanti al locale e si è accasciata al suolo.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato più nulla da fare: vani tutti i tentativi di rianimazione. Franceschina Giannotti ha lasciato il marito Gaudenzio Giannotti, il figlio Mario con Silvia, le adorate nipoti Camilla e Letizia, e altri parenti.

