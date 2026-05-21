Morto a 49 anni ricercatore che studiava il mesotelioma

Profondo cordoglio ad Alessandria per la morte di Pietro Bertino, medico e ricercatore spentosi improvvisamente a 49 anni. Figura centrale nella ricerca sul mesotelioma maligno, aveva lavorato come coordinatore della ricerca dei Laboratori Dairi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria ed era conosciuto anche per il suo impegno scientifico internazionale. Dal 2023 era in servizio all’Asl di Vercelli.

L’altro giorno è stato celebrato il funerale ad Alessandria.

Una vita dedicata alla ricerca sul mesotelioma

Cresciuto nel territorio alessandrino, Pietro Bertino aveva concentrato gran parte della sua attività professionale sulle patologie asbesto-correlate, tema particolarmente sentito in una provincia segnata per anni dall’emergenza amianto.

Nel corso della carriera aveva lavorato anche negli Stati Uniti, ricoprendo il ruolo di professore associato alla School of Medicine dell’Università delle Hawaii. I suoi studi nel campo oncologico gli avevano permesso di ottenere riconoscimenti e collaborazioni scientifiche a livello internazionale.

Il ricordo dei colleghi e l’ultimo saluto

Nel 2021 aveva illustrato pubblicamente i risultati delle ricerche sviluppate sul mesotelioma maligno, offrendo nuove prospettive terapeutiche per una malattia che continua a colpire molte famiglie del territorio alessandrino. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello del dottor Antonio Maconi, che ha ricordato il contributo dato da Bertino agli studi sulle patologie legate all’amianto.

Dal 2023 era all’Asl di Vercelli, che lo ricorda così: «La direzione generale dell’Asl di Vercelli esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Pietro Bertino, biologo in servizio presso l’Anatomia patologica… All’Asl Vc era arrivato nel 2023». E così lo ricorda una collega: «Ricordo quando sei venuto a fare il colloquio da me, parlandomi della tua passione per il surf… La tua allegria mi aveva colpito subito, e sarei stata felice di lavorare con te… ma poi il destino ha deciso diversamente. Che tu possa volare sulle ali della tua tavola da surf in un oceano pieno di bellezza. Buon viaggio, collega».

Il messaggio dell’assessore alla sanità

«Ricercatore di spicco nel campo del mesotelioma, aveva in passato rappresentato l’eccellenza della sanità piemontese come professore associato alla University of the Hawaii. Il cordoglio e la vicinanza della sanità regionale giungano alla famiglia». Così l’assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi.

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