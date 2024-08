Malore al cimitero di Masserano: morto un uomo di 61 anni. Sono stati alcuni visitatori a trovarlo esanime a terra: per lui non c’è stato più nulla da fare.

Malore al cimitero di Masserano: morto un uomo di 61 anni

A notare il corpo riverso a terra sono stati alcune persone andate in visita a loro parenti defunti. Hanno dato subito l’allarme al 112, ma quando gli operatori sanitari sono arrivato non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al malcapitato. Dramma al cimitero di Masserano, dove un uomo di 61 anni è morto improvvisamente a seguito di un malore. Si chiamava Fabio Ceruti.

E’ accaduto nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma senza esito. Evidentemente il 61enne è stato fulminato da un malore che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto. L’avvenuto decesso è poi stato ufficializzato dal medico legale.

La salma è già stata affidata ai familiari

Sul luogo della disgrazia sono arrivati anche i carabinieri di Masserano per i rilievi di prassi. Nessun dubbio sul malore qualche causa del decesso, per cui il corpo è stato subito affidato ai familiari, che organizzeranno le esequie quanto prima.

Foto d’archivio

