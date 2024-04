Malore alla guida in centro città: sfiora i pedoni e muore contro la rotonda. Nulla da fare per un uomo di 76 anni, trovato ormai senza vita al volante.

Malore alla guida in centro città: sfiora i pedoni e muore contro la rotonda

Un uomo di 76 anni è morto nella giornata di ieri, giovedì 8 aprile, in una strada centrale di Novara. Il pensionato era residente a Gaglianico nel Biellese. Al volante della sua auto l’uomo si è probabilmente sentito male mentre stava dirigendosi verso da via Biglieri verso il largo Don Minzoni: ha sbandato, ha centrato due cartelli della segnaletica orizzontale e ha concluso la sua corsa contro il monumento che sta al cento della rotatoria.

Il tutto davanti a decine di passanti e alle auto che transitavano in zona in quel momento. Alcuni pedoni sono anche stati sfiorati dalla vettura senza più controllo.

LEGGI ANCHE: Malore in auto, morto a 57 anni il primo sindaco “grillino” del Piemonte

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto sono subito accorsi gli agenti della polizia locale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, poi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore”, ma è stato tutto inutile. Probabilmente è stato stroncato da una crisi cardiaca. Fortunatamente viaggiava da solo, quindi non ci sono stati altri feriti.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook