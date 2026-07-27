Malore in casa: salvato dai vigili del fuoco con l’autoscala e portato in ospedale

Una persona è stata soccorsa nella mattinata di ieri, domenica 26 luglio, a Buronzo, dopo aver accusato un malore all’interno della propria abitazione in via Castello. L’intervento è scattato intorno alle 8.30 e ha visto impegnate una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià e l’autoscala proveniente dal comando di Vercelli. Dopo essere stata raggiunta e riportata a terra in sicurezza, la persona è stata affidata al personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale di Biella.

Intervento rapido dei soccorritori

La richiesta di aiuto ha mobilitato immediatamente i vigili del fuoco, intervenuti con uomini e mezzi per raggiungere la persona in difficoltà. L’utilizzo dell’autoscala si è rivelato determinante per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza e velocizzare le operazioni.

Una volta raggiunto il richiedente, le squadre hanno provveduto al recupero e al trasporto a terra, dove era già presente il personale sanitario pronto a prestare le prime cure.

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Il trasferimento in ospedale

Dopo le prime valutazioni effettuate sul posto, il paziente è stato preso in carico dagli operatori del 118. Alle operazioni ha partecipato anche un equipaggio della Croce rossa di Cossato, che ha provveduto al successivo trasferimento all’ospedale di Biella per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le condizioni della persona soccorsa non sono state rese note, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di concludere rapidamente le operazioni.

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