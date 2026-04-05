Malore durante la gara: muore podista di 76 anni, lutto tra gli alpini. L’uomo è stato trovato esanime da alcuni concorrenti, che hanno dato l’allarme.

Malore durante la gara: muore podista di 76 anni, lutto tra gli alpini

Doveva essere una giornata di sport e condivisione, ma si è trasformata in tragedia a Cervasca, durante la tradizionale manifestazione podistica dei Sentieri Cervaschesi, nel Cuneeese. Un uomo di 76 anni, Piero Morano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore lungo il percorso.

Residente a Borgo San Dalmazzo, pensionato ed ex dipendente di un’azienda di ascensori, Morano era molto conosciuto nell’ambiente sportivo locale e faceva parte della Dragonero Dronero. Si era iscritto alla camminata non competitiva, scegliendo un tracciato più breve – circa 4 chilometri – a causa di un recente problema alla schiena.

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La crisi fatale lungo una salita

Il malore è avvenuto su un tratto in salita, a circa un chilometro e mezzo dalla partenza. Alcuni partecipanti lo hanno trovato a terra intorno alle 16 e hanno subito dato l’allarme. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, Morano avrebbe dovuto raggiungere l’area ristoro, dove insieme alla moglie era impegnato a supportare la gara occupandosi dei rifornimenti per gli altri concorrenti.

Il cordoglio delle penne nere

Profondo il cordoglio espresso anche dalla sezione di Associazione nazionale alpini di Cuneo, di cui faceva parte. Nel ricordo diffuso, viene descritto come un atleta appassionato e sempre presente alle iniziative sportive, dallo sci di fondo alle staffette alpine. Ma soprattutto come una persona disponibile e cordiale, capace di lasciare un segno in chiunque lo abbia conosciuto.

Alla famiglia, al gruppo sportivo e agli amici di Borgo San Dalmazzo sono arrivate numerose manifestazioni di vicinanza e affetto.

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