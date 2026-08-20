Malore durante la nuotata nel Lago Maggiore: muore davanti agli amici

E’ morto l’altra mattina mentre nuotava nel Lago Maggiore, nella zona di Ispra. Si tratta di Giacomo Ceccone, 67 anni. L’allarme è scattato poco dopo le 11 nella zona del lungolago Amerigo Vespucci, dove il pensionato stava facendo la consueta attività sportiva in acqua insieme a tre amici.

Ceccone, residente a Ispra ed esperto nuotatore, era stato ricercatore del Jrc ed era in pensione da circa due anni. Durante la nuotata qualcosa è improvvisamente cambiato: le bracciate, inizialmente regolari ed energiche, sono diventate più lente e scoordinate, facendo capire che l’uomo era in difficoltà.

La corsa per riportarlo a riva

A notare per primi la situazione sono stati alcuni presenti, tra cui una coppia di Brebbia. È

scattata immediatamente una mobilitazione per raggiungere il 67enne, recuperarlo dall’acqua e portarlo sulla spiaggia, mentre veniva richiesto l’intervento dei soccorritori.

Alcune persone hanno iniziato subito il massaggio cardiaco, proseguendo le manovre in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul lungolago sono intervenuti anche Guardia costiera e vigili del fuoco, mentre è stato fatto arrivare l’elicottero del 118.

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Inutili tutti i tentativi di salvarlo

I soccorritori hanno continuato a lungo le procedure di rianimazione, ma ogni sforzo per salvare Ceccone è risultato inutile. Il personale sanitario ha infine constatato il decesso. All’origine della tragedia potrebbe esserci un malore accusato durante l’attività fisica.

La Guardia costiera si occupa degli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

Foto d’archivio

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