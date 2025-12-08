Malore durante una passeggiata, madre di famiglia muore a soli 37 anni. Sconcerto nel Biellese per Marika: lascia il marito e due figli piccoli.

Malore durante una passeggiata, madre di famiglia muore a soli 37 anni

Alla fine non c’è stato nulla da fare per Marika Cesale Ros, giovane mamma di 37 anni colpita da un improvviso malore giovedì mattina mentre passeggiava in località Castellazzo, a Occhieppo Superiore. Dopo due giorni di lotta nel reparto di rianimazione dell’ospedale “degli Infermi” di Ponderano, il suo cuore ha smesso di battere sabato mattina. Lo riporta La Provincia di Biella.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità biellese. In molti avevano sperato in un miglioramento dopo il ricovero d’urgenza, avvenuto in codice rosso: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, la donna era già in arresto cardiaco. Nonostante le manovre rianimatorie e l’immediato trasferimento in ospedale, le sue condizioni sono rimaste critiche fino al tragico epilogo.

una donna molto conosciuta

Marika era molto conosciuta e stimata a Occhieppo Superiore. Gestiva un chiosco dove vendeva i prodotti dell’azienda agricola di famiglia, un punto di riferimento per tanti residenti. Lascia nel dolore il marito e i due figli piccoli.

Nelle ultime ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi. Amici e conoscenti la descrivono come una persona capace di vedere sempre il lato positivo, una donna dal sorriso gentile e dall’animo luminoso.

«Sapevi trasmettere il buono che avevi dentro, resterai sempre nei nostri cuori», scrive Sere. Anche Antonella affida ai social il suo addio: «La vita sa essere ingiusta. Castellazzo non sarà più lo stesso senza di te. Proteggi i tuoi bimbi da lassù. Buon viaggio, Marika». Una comunità intera si stringe ora alla famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

