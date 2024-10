Malore durante una gara podistica: muore atleta 69enne. Gianni Casula era tesserato per il Gruppo podistico trinese.

La Podistica trinese sotto choc per la morte improvvisa durante una gara di Gianni Casula, storico podista sardo-trinese del Gp. Era rientrato alle gare dopo un lungo periodo di stop.

Oggi, domenica 6 ottobre, l’atleta era a Montiglio per la 18ma edizione della Podistica del Tartufo, in territorio astigiano al confine con quello alessandrino e decisamente vicino a quello trinese. Vale a dire, vicino a luoghi dove Gianni Casula viveva con moglie e figlio, come riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Al terzo chilometro un malore l’ha colpito. Subito soccorso dal personale medico previsto in gara, ma non c’è stato nulla da fare.

Appassionato di podismo e di foto

Settanta anni da compiere il prossimo 20 ottobre, classe 1954, sardo, Gianni Casula era arrivato a Trino nei primi anni Settanta. Era una persona sempre a disposizione della società per organizzare le tante corse del Gruppo podistico trinese, e sulla linea di partenza delle corse podistiche di tutto il Piemonte.

Era anche un grande appassionato di fotografia: sul suo profilo Facebook ci sono tantissimi scatti di paesaggi e scorci del territorio, ritratti con gusto e senso del colore.

