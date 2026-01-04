Malore fatale sulle piste di Claviere: muore sciatore inglese di 49 anni. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Malore fatale sulle piste di Claviere: muore sciatore inglese di 49 anni

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 4 gennaio, sulle piste da sci di Claviere, in Alta Val di Susa. Un uomo di 49 anni, cittadino britannico, ha perso la vita a seguito di un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava sugli impianti sciistici.

L’allarme è scattato intorno alle 10.50. Il personale del soccorso piste è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di primo soccorso e utilizzando il defibrillatore semiautomatico presente in dotazione. Sul luogo dell’emergenza è giunta anche l’équipe sanitaria del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, allertata per supportare le operazioni di rianimazione.

Nulla da fare per l’uomo

Nonostante la rapidità dell’intervento e i prolungati tentativi di rianimazione, per l’uomo non è stato possibile fare nulla. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto ricostruito, il 49enne avrebbe accusato i primi sintomi di infarto poco prima delle 11. Subito soccorso direttamente in pista, è stato sottoposto a massaggio cardiaco e alle procedure salvavita previste, ma il quadro clinico si è rivelato irreversibile.

La salma è stata successivamente trasferita all’ospedale di Susa, dove resta a disposizione delle autorità competenti.

