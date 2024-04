Malore in auto, riesce a fermarsi ma muore sul bordo della strada. Sul posto il personale del 118, ma per un 65enne non c’era più nulla da fare.

Malore in auto, riesce a fermarsi ma muore sul bordo della strada

Momenti drammatici nella mattinata di ieri, martedì 9 aprile, sul raccordo autostradale A4 e A5, nel territorio di Alice Castello. Un uomo di 65 anni è morto a bordo strada.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, l’uomo stava viaggiando lungo la bretella autostradale e improvvisamente ha accusato un malore. E’ riuscito ancora a fermare la vettura accostando a bordo strada, cercando di chiamare aiuto. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale e il personale del 118 che ha tentato di rianimare il 65enne.

La tragedia di Pasqua

La tragedia si è consumata proprio sul raccordo tra A4 e A5 all’altezza di Alice Castello, dove la scorsa settimana, il giorno di Pasqua, è andata a schiantarsi una Ferrari prendendo fuoco. Le vittime erano un dj svizzero e una modella che era al suo fianco.

Dopo pochi giorni un’altra tragedia. In questo caso la vittima però non ha avuto un incidente, accortosi del malore ha avuto ancora la forza di fermarsi e accostare l’auto che era in transito, senza coinvolgere altri veicoli.

Foto d’archivio

