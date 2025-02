Malore in palestra, donna salvata dal massaggio cardiaco. Le sue condizioni restano comunque critiche: ricoverata in rianimazione.

Una donna di 58 anni è stata colta da malore mentre stava facedno esercizi in palestra, ed è stata salvata grazie al defibrillatore e al massaggio cardiaco. E’ accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 20 febbraio, in una struttura sportiva di Bellinzago Novarese.

Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, improvvisamente la donna si è sentita male e si è accasciata sul pavimento, sotto gli occhi di altre persone che in quel momento praticavano esercizi. E’ però subito stata soccorsa e trattata con un defibrillatore che è a disposizione della struttura per casi estremi come questo. Non solo: il personale presente le ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi.

Il ricovero all’ospedale di Novara

Il personale del 118 ha provveduto quindi a rianimare la donna e portarla all’ospedale di Novara dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Per il momento non è ancora stata sciolta la prognosi, si vedrà come si evolve la situazione per fare le opportune valutazioni mediche del caso.

