Malore in roulotte: bambina di 45 giorni muore poi in ospedale. Ordinata l’autopsia per capire le cause del decesso, e se ci sono state negligenze.

Malore in roulotte: bambina di 45 giorni muore poi in ospedale

Sarà l’autopsia disposta dalla procura di Ivrea a dover chiarire il motivo della prematura morte di una bambina di 45 giorni di Settimo Torinese. Il decesso è avvenuta nei giorni scorsi all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, la piccola viveva con la sua famiglia in un campo nomadi ai confini con Torino. Nei giorni scorsi, i genitori hanno compreso come la loro figlia stesse molto male, a tal punto da ricorrere alle cure mediche ospedaliere. Ma invece di chiamare una ambulanza, la coppia ha deciso di portarla in auto all’ospedale.

LEGGI ANCHE: Bambina di 11 anni muore dopo una biopsia polmonare

La tragedia in ospedale

Nonostante tutti i controlli messi in atto dal personale medico del nosocomio torinese, la piccola è deceduta tra la disperazione dei genitori e di tutti i parenti e amici che nel frattempo avevano raggiunto, con più auto, l’ospedale.

Sul posto sono intervenuti prima le forze dell’ordine di Torino. Oltre alla autopsia, eseguita in questi giorni, il pubblico ministero avrebbe disposto anche il sequestro della roulotte dove viveva la piccola per verificare se le condizioni igienico-sanitarie fossero adeguate.

Si indaga sulla causa della morte

L’esame autoptico si è reso necessario per capire cosa abbia portato alla morte della bambina. Le ipotesi più accreditate, al momento, sono quelle di una malformazione congenita o di un drammatico caso di cosiddetta “morte bianca”.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook