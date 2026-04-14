Malore al Luna Park, 37enne muore dopo il ricovero in ospedale. L’uomo si è accasciato davanti agli altri visitatori. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Malore al Luna Park, 37enne muore dopo il ricovero in ospedale

ha cessato di vivere nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, un uomo di 37 anni che, nella serata di sabato, era stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al Luna Park allestito ad Alessandria. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di numerosi presenti, all’interno dell’area delle attrazioni, dove il 37enne si era accasciato a terra facendo scattare l’allarme.

I primi a intervenire sono stati proprio alcune persone presenti sul posto, che hanno immediatamente prestato aiuto e richiesto l’arrivo dei soccorsi. In pochi minuti è giunto in zona il personale sanitario del 118, che ha effettuato le manovre necessarie per stabilizzare l’uomo prima del trasferimento urgente in ospedale, in codice rosso.

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Autorizzata la donazione degli organi

Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Alessandria, le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Nonostante gli sforzi dei medici e il ricovero in terapia intensiva con prognosi riservata, il quadro clinico non è migliorato e il malore si è rivelato purtroppo fatale.

La notizia della sua morte ha suscitato ovvio sconcerto anche tra chi, nelle ore successive all’accaduto, aveva seguito con apprensione l’evolversi della situazione, chiedendo aggiornamenti sulle sue condizioni. I familiari, pur trovandosi in un momento di grande dolore, hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi. Un gesto di generosità che permetterà ad altre persone di ricevere una nuova possibilità di vita.

Foto d’archivio

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