Malore mentre pranza in pizzeria: nulla da fare per un pensionato. Si è rivelato purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori del 118.

I tentativi di salvargli la vita si sono rivelati tutti vani. Tragedia a Biella: un pensionato si è sentito male in un locale ed è morto poco dopo. È successo nella tarda mattinata di ieri, giovedì 15 maggio, verso l’ora di pranzo. L’uomo, un residente di 92 anni, è morto dopo aver improvvisamente accusato un malore. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Secondo le prime informazioni, da verificare, l’uomo era nel locale per consumare il pranzo. Ma è stato colto da una crisi cardiaca, ed è stato necessario chiamare immediatamente i soccorritori del 118.

L’intervento del personale sanitario

Sono stati i presenti e i titolari a dare l’allarme e prestare le prime cure al 92enne. Poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118: ma ormai per il pensionato non c’era più niente da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, provocato da cause naturali. Probabilmente un infarto. Sul posto anche le volanti della questura di Biella per tutti i rilievi del caso.

