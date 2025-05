Sconcerto al rally: pilota muore improvvisamente durante un trasferimento. Sospeso il 46mo “Valle d’Aosta”, la vittima è il 54enne Massimiliano Ponzetti.

Sconcerto al rally: pilota muore improvvisamente durante un trasferimento

La corsa stava entrando nel vivo, ma un tragico evento ha scosso profondamente la manifestazione. Domenica 4 maggio il 46mo Rally Valle d’Aosta è stato sospeso per l’improvvisa morte di uno dei piloti in gara. Si tratta del valdostano Massimiliano Ponzetti, 54 anni: ha accusato un malore durante il trasferimento, nei pressi del casello autostradale di Nus, mentre si dirigeva verso Aosta.

La sua Renault Clio Rally5 numero 95, dopo che ne ha perso il controllo, ha urtato leggermente il guar-drail, senza tuttavia conseguenze per il navigatore Mattia Pastorino.

L’intervento di soccorso

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, i primi soccorsi sono stati allertati dagli equipaggi che lo seguivano, intervenuti prontamente insieme al pubblico presente e al navigatore di Ponzetti. Un defibrillatore è stato recuperato da un vicino maneggio, mentre l’automedica, già in zona, è arrivata nel giro di pochi minuti. Le manovre di rianimazione sono proseguite anche all’ospedale Parini di Aosta, ma alla fine è sopraggiunto il decesso. Secondo il personale sanitario, Ponzetti avrebbe avuto un infarto massivo.

In segno di rispetto e cordoglio, la direzione gara, in accordo con gli organizzatori e i commissari sportivi, ha deciso di annullare la manifestazione. La classifica dopo la prova speciale numero 4 è stata dichiarata valida per il Campionato Regionale Crz. Tutte le cerimonie di premiazione sono state cancellate e nel parco chiuso di Aosta è stato osservato un minuto di silenzio.

